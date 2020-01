Atalanta | ufficiale l’arrivo di Sutalo | il comunicato

Ufficiale - Arana saluta l’Atalanta : l’esterno difensivo va all’Atletico Mineiro : Il terzino Guilherme Arana, arrivato in estate all'Atalanta attraverso il prestito del Siviglia ha lasciato il club nerazzurro. Si trasferisce in Brasile dove vestirà fino a fine stagione la maglia dell'Atletico Mineiro. In nerazzurro Arana aveva giocato solamente 75 minuti. La notizia è stata ufficializzata dal club brasiliano.Continua a leggere

Ufficiale - Ibanez dall’Atalanta alla Roma : le cifre dell’affare : «AS Roma è lieta di annunciare che Roger Ibanez da Silva è un nuovo calciatore giallorosso. Il difensore brasiliano arriva a titolo temporaneo e gratuito, fino al 30 giugno 2021, dall’Atalanta BC». Con queste parole il club giallorosso ha ufficializzato l’ingaggio del giocatore, arrivato a Bergamo un anno fa. «L’accordo – si legge nella nota […] L'articolo Ufficiale, Ibanez dall’Atalanta alla Roma: le cifre dell’affare è stato realizzato ...

Lennart Czyborra all’Atalanta - il colpo di mercato è ufficiale : Lennart Czyborra è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Nelle ultime notizie di calciomercato c'è l'ufficialità del colpo della Dea, che ha dunque chiuso positivamente la trattativa con gli olandesi dell'Heracles. Gasperini potrà dunque contare sull'esterno sinistro classe 1999 già nel giro delle nazionali giovanili tedesche. Operazione da circa 4.5 milioni di euro per la società del presidente Percassi.Continua a leggere

Atalanta - ufficiale l’acquisto di Czyborra : il comunicato : Atalanta, ufficiale il primo acquisto del club di Percassi: Czyborra è ora un giocatore bergamasco Ora è ufficiale: Lennart Czyborra è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il calciatore è stato acquistato a titolo definitivo dall’Heracles Almelo. Di seguito il comunicato della società. «Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Lennart Czyborra dall’Heracles Almelo. Nato il 3 maggio 1999 a Berlino, ha ...

Musa Barrow al Bologna - ufficiale l’accordo di mercato con l’Atalanta : Adesso è ufficiale. Musa Barrow è un nuovo giocatore del Bologna. La notizia nell'aria ormai da diversi giorni è stata ufficializzata dal sito della Lega Serie A, che ha confermato che il contratto firmato dall'attaccante con la squadra di Sinisa Mihajlovic è stato depositato. Il giocatore lascia la Dea con la formula del prestito con obbligo di riscatto, congedandosi con un bel messaggio sui social.Continua a leggere

Atalanta - ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Zapata : i dettagli : Atalanta, il club bergamasco ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo di Zapata Colpo di mercato per l’Atalanta. Non si tratta di un nuovo arrivo ma di una permanenza. Il club di Percassi ha infatti acquisito a titolo definitivo Duvan Zapata. Ecco il comunicato della società. «L’Atalanta B.C. comunica, con grande soddisfazione, di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione, a titolo ...

Calciomercato - Duvan Zapata è tutto dell’Atalanta : ufficiale il riscatto dalla Sampdoria : Calciomercato Atalanta, arriva l'annuncio ufficiale sul riscatto di Duvan Zapata dalla Sampdoria. Rispettati i termini dell'accordo siglato dalle due società nell'estate del 2018, sulla base di un prestito biennale con diritto di riscatto. In totale il centravanti colombiano è costato circa 26 milioni alla Dea.Continua a leggere

Calciomercato - Caldara-Atalanta : è ufficiale. Il Napoli ‘punta’ Politano e Tsimikas : Mattia Caldara all’Atalanta: ufficiale il passaggio del difensore alla Dea. Il Napoli sfida il Milan per Politano. Rossoneri chiudono per Begovic. MILANO – Mattia Caldara all’Atalanta: è ufficiale. Il difensore ritorna alla Dea in prestito per 18 mesi con la dirigenza bergamasca che nel 2021 potrà esercitare il diritto di riscatto sul giocatore. Un grande colpo per la formazione di Gasperini che da tempo era alla ricerca di ...