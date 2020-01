“Assomigliano troppo alle sardine”: Lega e FdI chiedono di rimuovere i disegni nella scuola (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Assomigliano troppo alle sardine”: Lega e FdI chiedono di rimuovere i disegni nella scuola Dei rappresentanti di lista di Lega e Fratelli d’Italia hanno richiesto la rimozione di alcuni disegni realizzati dai bambini di una scuola elementare perché troppo somiglianti alle sardine. La notizia lascia decisamente interdetti, se non increduli, eppure corrisponde al vero. Domenica scorsa, 26 gennaio 2020, erano in corso le attesissime elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria e, come consuetudine, diverse scuole elementari sono state adibite a seggi. Come un istituto di Lesignano, comune in provincia di Parma. Quando però i rappresentanti di lista dei due partiti di centrodestra sono entrati e hanno ravvisato “la presenza di diverse porte ricoperte da un telo di colore azzurro con appesi numerose figure di pesci non meglio identificati” hanno subito ... tpi

