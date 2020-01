Assicurazione Inail riders: quando è obbligatoria e chi deve farla (Di giovedì 30 gennaio 2020) Assicurazione Inail riders: quando è obbligatoria e chi deve farla I riders, ovvero coloro che in bicicletta o in motorino sono incaricati delle consegne a domicilio di cibo e non solo, stanno ricevendo ultimamente la considerazione che meritano, quantomeno sul piano delle tutele proprie del diritto del lavoro. Vediamo allora quali sono le ultime novità in materia e in particolare in che cosa consiste l‘Assicurazione Inail per i riders, secondo le ultime notizie che si hanno in merito. Se ti interessa saperne di più sull’approvazione del cosiddetto “decreto riders”, come funziona e i punti essenziali, clicca qui. Assicurazione Inail e riders: quali novità in arrivo? In effetti, la svolta in tema di lavoro dei riders, c’è stata con l’entrata in vigore di quello che è comunemente noto come il “decreto Crisi“, ovvero il d. l. n. ... termometropolitico

Palazzo_Chigi : La campagna di comunicazione di @inail_gov per l’assicurazione contro gli infortuni domestici #perunavoltapensoame… - Ordine_CDL_NA : RT @laleggepertutti: Assicurazione #INAIL obbligatoria per i #Riders - - ItaliaStartUp_ : RT @Palazzo_Chigi: La campagna di comunicazione di @inail_gov per l’assicurazione contro gli infortuni domestici #perunavoltapensoame vuole… -