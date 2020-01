Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 29 gennaio: la Coppa Italia vince su Chi vuol essere milionario (Di giovedì 30 gennaio 2020) È ancora una volta il calcio a vincere la prima serata. Su Rai1 la diretta della partita Inter-Fiorentina di Coppa Italia, vinta dai neroazzurri che volano in semifinale contro il Napoli, è stata la trasmissione più vista del prime time di mercoledì 29 gennaio con 5 milioni 561mila telespettatori pari al 21.16% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Chi vuol esser milionario? ha avuto una media di 3 milioni 322mila telespettatori (17.35% di share). Su Rai3 Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, ha toccato 1 milione 978mila con l’8.94% di share. Su Rai2, gli ultimi episodi della prima stagione di L’amica geniale, riproposti in attesa del nuovo capitolo della serie, hanno totalizzato 1 milione 888mila spettatori (8%). Su Italia1 Mission Impossible – Rogue Nation è stato visto da 1 milione 339mila spettatori (6.08%). Su La7 Atlantide ... tvzap.kataweb

