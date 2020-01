Arte italiana, record aste a New York

record mondiali, alle aste invernali di New York, per opere di artisti italiani. La monumentale pala d"'altare "Madonna del rosario con angeli, dipinta nel 1735 dal veneziano Tiepolo, è stata battuta per 17,3 milioni di dollari da Sotheby's, quasi triplicando il precedente record per l'artista. "Il trionfo di Alessandria", disegno di Andrea Mantegna datato a fine 1480 è stato battuto, sempre da Sotheby's a 11 milioni. L'opera è l'unica superstite dei 9 Trionfi di Cesare realizzati dal Mantegna.(Di giovedì 30 gennaio 2020) Nuovimondiali, alleinvernali di New, per opere di artisti italiani. La monumentale pala d"'altare "Madonna del rosario con angeli, dipinta nel 1735 dal veneziano Tiepolo, è stata battuta per 17,3 milioni di dollari da Sotheby's, quasi triplicando il precedenteper l'artista. "Il trionfo di Alessandria", disegno di Andrea Mantegna datato a fine 1480 è stato battuto, sempre da Sotheby's a 11 milioni. L'opera è l'unica superstite dei 9 Trionfi di Cesare realizzati dal Mantegna.(Di giovedì 30 gennaio 2020)

