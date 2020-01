Apple ha violato quattro brevetti: condannata a risarcire 837 milioni di dollari a un’università della California (Di giovedì 30 gennaio 2020) Apple e Broadcom sono state condannate da una giuria di Los Angeles. Le due multinazionali dovranno risarcire, rispettivamente 837 e 270 milioni di dollari a favore del California Institute of Technology, il celebre Caltech di Pasadena, per aver violato quattro brevetti depositati dall’università sulla trasmissione via wi-fi: l’istituto aveva intentato causa nel 2016 sostenendo che componenti elettronici prodotti da Broadcom e utilizzati da Apple per iPhone, iPad e Mac, fossero stati copiati da alcuni brevetti dell’università. Apple aveva negato qualsiasi accusa, sostenendo comunque di non aver creato danni agli inventori dei brevetti. Caltech, invece, si è detta soddisfatta del verdetto della giuria di Los Angeles: “In quanto istituto di istruzione superiore senza fini di lucro, Caltech è impegnata a proteggere la sua proprietà intellettuale“. La scorsa ... ilfattoquotidiano

