Anziana malata di Alzheimer dispersa a Sumirago: ricerche in corso da ieri sera (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dalla serata di ieri, mercoledì 29 gennaio, non si hanno più notizie di un'Anziana di 90 anni residente nella frazione Caidate di Sumirago, in provincia di Varese. La donna potrebbe essersi smarrita a non riuscire più a tornare a casa. Per tutta la notte i soccorritori hanno battuto le zone vicino alla sua abitazione: in mattinata verranno impiegate anche le unità cinofile. fanpage

