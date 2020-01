Antonella Clerici: “Amadeus ha solo sbagliato parole. Ok il MeToo ma ora siamo troppo aggressivi” (Di giovedì 30 gennaio 2020) "Amadeus ha fatto un'uscita infelice ma stiamo andando troppo oltre, non si può essere aggressivi di fronte a una semplice parola sbagliata": così Antonella Clerici commenta le polemiche sulle accuse di sessismo rivolte al direttore artistico di Sanremo 2020. Che la conduttrice affiancherà per una sera all'Ariston. fanpage

zazoomblog : Antonella Clerici accanto ad Amadeus ma per il suo Sanremo nessuno le diede una mano (foto) - #Antonella #Clerici… - georgeaustintay : @ANDREAESCIT quando l'italia arriverà in top 2 (e non seconda) andremo ad assistere all'iconico eurovision condotto… - IlContiAndrea : RT @FQMagazineit: Festival di Sanremo 2020, Antonella Clerici difende Amadeus: “Dovremmo abbassare i toni, mi è dispiaciuto per lui”. E poi… -