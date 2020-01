Antisemitismo, Eurispes: gli italiani che pensano che la Shoah non sia mai avvenuta sono aumentati di 7 volte in 15 anni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Gli italiani che pensano che l’Olocausto non sia mai avvenuto sono aumentati di 7 volte in 15 anni. Per uno su tre gli atti di Antisemitismo avvenuti di recente in Italia sono “bravate” messe in atto per “provocazione” o “scherzo”. Ma per una maggioranza abbondante – all’incirca 3 su 5 – sono conseguenze di un diffuso linguaggio basato su odio e razzismo. Quanto cammino e quanto lavoro da fare ci sia ancora per la costruzione di una memoria collettiva salda sulla tragedia immane della Shoah operata da nazismo e fascismo, lo indica un’indagine dell’Eurispes, Rapporto Italia 2020. Dati che si integrano a un sondaggio condotto da Euromedia Research per l’osservatorio Solomon di cui ilfattoquotidiano.it ha dato notizia alcuni giorni fa: quella rilevazione confermava, tra l’altro, che almeno uno su 100 ... ilfattoquotidiano

