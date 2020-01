Anticipazioni Il Segreto: Fernando confessa i suoi crimini al suo ex alleato (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Segreto Anticipazioni: Fernando confessa i crimini commessi negli ultimi mesi a Puente Viejo Fernando confessa finalmente i suoi crimini nel corso delle prossime puntate de Il Segreto. Il Mesia si ritrova a vivere una situazione che lo porta a rivelare la verità sui delitti commessi in questi ultimi mesi. Come già sospetta Raimundo, il … L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Fernando confessa i suoi crimini al suo ex alleato proviene da Gossip e Tv. gossipetv

zazoomblog : Il segreto anticipazioni 31 gennaio 2020: colpo di scena tra Lola e Prudencio - #segreto #anticipazioni #gennaio - zazoomnews : Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 30 Gennaio: ecco cosa accadrà - #Anticipazioni #Segreto #puntata - zazoomnews : Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 30 Gennaio: ecco cosa accadrà - #Anticipazioni #Segreto #puntata -