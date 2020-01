Anno giudiziario ad alta tensione. Scontro tra toghe e avvocati su Davigo. I penalisti non vogliono l’ex pm di mani pulite all’apertura. Ma il Csm respinge la richiesta al mittente: è irricevibile (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Irricevibile”. La Camera penale di Milano sbatte contro il muro del Consiglio superiore della magistratura. Che respingendo al mittente la richiesta degli avvocati del capoluogo lombardo, conferma la designazione di Piercamillo Davigo a rappresentare l’organo di autogoverno della magistratura all’inaugurazione dell’Anno giudiziario nella città “da bere”. Dove l’ex pm di mani pulite fu tra i protagonisti della stagione di Tangentopoli. Usa toni durissimi il Csm nella replica ai penalisti milanesi. Non solo per i contenuti della richiesta, “volti a sanzionare la libera manifestazione del pensiero”. Ma anche perché “irrispettosa delle prerogative di un organo istituzionale”. Il Comitato di presidenza di Palazzo de’ Marescialli ha quindi confermato Davigo, presidente di sezione in Cassazione e ora componente togato dello stesso Csm, presenzierà alla cerimonia di dopodomani. “Stupisce ... lanotiziagiornale

fattoquotidiano : La Camera penale non voleva l’ex pm all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario: la richiesta è stata respinta [di Anto… - AnnalisaChirico : Davigo incarna un modo di intendere la giustizia, perciò non gli va impedito di partecipare inaugurazione anno giud… - fattoquotidiano : PARLA NANDO DALLA CHIESA Professore, il Csm ha definito irricevibile la richiesta delle Camere penali di sostituir… -