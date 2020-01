Anna: trama, cast e foto della nuova serie di Sky (Di giovedì 30 gennaio 2020) Anna: si sta girando in questi giorni in Sicilia la nuova serie Sky Original creata e diretta da Niccolò Ammaniti, tratta dal suo omonimo romanzo.La fiction racconta la storia di Anna, una ragazzina che, in un mondo devastato da un virus, in cui gli esseri umani vivono quattordici anni, si mette alla ricerca di Astor, il fratellino che è stato rapito.Anna: trama, cast e foto della nuova serie di Sky pubblicato su TVBlog.it 30 gennaio 2020 11:34. blogo

OptiMagazine : Quarta puntata di #Don Matteo12 su Rai1, Anna e Sergio sempre più vicini: e Marco? Trama #30gennaio… - aliensorchid : @TyKRabbitHole Eh ho trovato la trama molto banale e poteva essere approfondita o sviluppata molto meglio, l'umoris… - LaskaJuventus : @Anna_1897 @elkunaguero10 Ho letto genere e trama e non è assolutamente per me. ?? -