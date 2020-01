‘Angels For Women’, al via selezione 2020 delle migliori startup femminili (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma, 30 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Si è tenuto ieri il primo pitch 2020 per la selezione delle start up che potrebbero essere supportate con investimenti fino a 500.000 euro da parte delle business Angels di ‘Angels For Women”, associazione fondata a fine 2018 dal Gruppo assicurativo Axa Italia e Impact Hub Milano. Tra le numerose candidature, sono tre le start up che, presentando idee innovative sui grandi temi caldi per gli italiani, ambiente, salute, inclusione, hanno superato la valutazione del comitato di screening: Prometheus, Cynomys, Dress You Can“Lo sviluppo di nuove tecnologie o mezzi di produzione sostenibili per la salvaguardia del pianeta è una delle grandi sfide del prossimo futuro. E lo è anche per le imprese, in un contesto di nuovi bisogni da parte della clientela che sempre più pone in cima alle priorità la difesa dell’ambiente, ... calcioweb.eu

fisco24_info : 'Angels For Women', al via selezione 2020 delle migliori startup femminili : - TV7Benevento : 'Angels For Women', al via selezione 2020 delle migliori startup femminili... - Adnkronos : 'Angels For Women', al via selezione 2020 delle migliori startup femminili -