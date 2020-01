Anche in Italia arriva il Coronavirus, chiuso traffico aereo con la Cina. Due cinesi in isolamento a Roma (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Coronavirus è arrivato Anche in Italia che subito ha chiuso il traffico aereo da e per la Cina. L’annuncio arriva dal presidente del Consiglio, precisando tuttavia che “non c’è motivo di allarme e panico”. “C'erano due casi sospetti, abbiamo avuto l'aggiornamento: questi due casi sono confermati”. Sono due turisti cinesi da poco giunti in Italia, che ora si trovano in isolamento all’Istituto Spallanzani di Roma. Per domani mattina alle 8,30, Conte ha convocato un Consiglio dei ministri "in cui adotteremo ulteriori misure in modo da mettere tutte le strutture competenti a disposizione, ivi compresa la protezione civile” fa sapere lo stesso premier. L'Italia è il primo paese Ue che chiude il traffico aereo da e per la Cina. La misura è scattata dopo la conferma di Palazzo Chigi dei primi due casi di Coronavirus nel nostro Paese. Due casi accertati a Roma ma che non devono scatenare ... ilfogliettone

