Amici, Javier ha avuto un infortunio: programma a rischio (Di giovedì 30 gennaio 2020) La sfida si fa sempre più emozionante, in attesa di scoprire chi saranno tutti i giovani talenti ammessi alla seconda fase di Amici. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta per guadagnarsi un posto nel serale, ma non tutti sono riusciti a schivare gli ostacoli che si sono posti sul loro cammino. Come ad esempio sembra essere successo a Javier Rojas proprio nelle ultime ore. Ieri è stata infatti registrata una nuova puntata, che andrà in onda il prossimo sabato 1° febbraio, e Il vicolo delle news ha già riportato le prime anticipazioni su ciò che accadrà nella scuola più amata d’Italia. Poiché la gara entra nel vivo, i giovani si stanno facendo sempre più agguerriti e hanno ingaggiato una sfida senza esclusione di colpi davanti alle telecamere di Canale 5. E così i giudici hanno avuto la possibilità di valutare diverse esibizioni e di assegnare le prime 3 maglie verdi, che consentono ... dilei

