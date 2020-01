‘Amici 19’, anticipazioni: dopo Nyv altri 3 allievi accedono al serale! (Di giovedì 30 gennaio 2020) dopo Nyv altri 3 allievi di Amici di Maria De Filippi hanno ottenuto un posto nella fase finale del talent show! Come riporta ilvicolodellenews.it, Giulia Molino, Valentin Alexandru e Nicolai Gorodiski, nella puntata registrata ieri e in onda sabato pomeriggio, hanno ottenuto l’agognata maglia verde che dà loro diritto di esibirsi sull’importante palco del serale. Nel corso della settimana i due allievi che hanno ottenuto i voti più alti sono stati i ballerini Valentin e Federico Pietrucci. Entrambi così hanno potuto presentarsi davanti alla commissione composta da 3 esperti di danza, e se Valentin non ha avuto difficoltà a stregare i tre addetti ai lavori ottenendo la maglia tra gli applausi, Federico non è riuscito a convincerli e lo hanno bloccato al primo step. Nicolai, invece, si è presentato davanti alla commissione esterna soltanto dopo che la sua squadra, quella di ... isaechia

