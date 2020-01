Ambiente, Eurispes: ecosistemi del pianeta a rischio collasso entro il 2050 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il 32° Rapporto Italia curato da Eurispes lancia l’allarme: secondo gli italiani, se le economie mondiali non saranno convertite in uno stile di vita sostenibile, entro il 2050 buona parte degli ecosistemi terrestri collasserà. Le speranze di cambiamento sono affidate alla generazione di Greta Thunberg, l’attivista svedese che ha mobilitato le coscienze dei suoi coetanei e non solo. A giudicare più urgente una soluzione per il riscaldamento globale sono i giovani tra i 18 e i 24 anni (34,3%), più del doppio rispetto agli over 65 (16,1%). Il problema dei rifiuti è più sentito dai 35-44enni (25,2%), mentre i più anziani sono i più preoccupati dei problemi energetici (13,5%) e del dissesto idrogeologico (13,5%).L'articolo Ambiente, Eurispes: ecosistemi del pianeta a rischio collasso entro il 2050 Meteo Web. meteoweb.eu

