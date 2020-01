Allarme coronavirus, ufficiale: la Federcalcio cinese blocca l’inizio del campionato (Di giovedì 30 gennaio 2020) In Cina la Federcalcio ha deciso di sospendere ogni tipo di attività calcistica. In un comunicato ufficiale, la Chinese Football Association ha annunciato lo stop del massimo campionato e delle serie minori per "cooperare con la prevenzione e il controllo dell'epidemia" e "proteggere la salute di tifosi, media, giocatori, allenatori, club e personale distrettuale" fanpage

TgrRai : Allarme per un caso sospetto di #coronavirus in Toscana. In corso analisi sulla turista cinese proveniente dalla ci… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, falso allarme a Napoli: paziente ricoverato è negativo #coronavirus - RaiTre : Occhi del mondo puntati sul focolaio di polmonite virale causato dal #Coronavirus. Nella serata di ieri allarme a B… -