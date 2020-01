Allarme Coronavirus a Civitavecchia: Bloccata Nave da Crociera (Di giovedì 30 gennaio 2020) In queste ore, una Nave da Crociera è stata fermata nel porto di Civitavecchia per un sospetto Allarme Coronavirus, il virus proveniente dalla Cina e che ha causato un’epidemia. L’imbarcazione Bloccata è la Costa Smeralda, proveniente da Pala de Majorca. Attualmente, infatti, il personale medico sta svolgendo una serie di accertamenti medici sugli oltre 6000 passeggeri a bordo. Secondo quanto riferito, i controlli relativi al presunto contagio da Coronavirus sono scattati a causa di una passeggera asiatica. La donna, che viaggia insieme al compagno, è arrivata da Hong Kong all’aeroporto di Milano Malpensa lo scorso 25 gennaio. Insieme si erano imbarcati a Savona sulla Nave da Crociera. Poco dopo, la donna aveva iniziato a lamentare sintomi, quali tosse persistente e febbre alta. Pertanto, è salito a bordo della Costa Smeralda un medico arrivato dall’Istituto ... youreduaction

