Allargare il campo progressista. Così si fermano i sovranisti. Parla il viceministro dell’Economia, Misiani (Pd): “Serve un passaggio congressuale che parli al Paese” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Onorevole Antonio Misiani, vinta domenica scorsa la battaglia per le regionali in Emilia Romagna, si Parla con insistenza di una fase due per il Governo. Quali sono le priorità del Partito democratico e come intendete procedere? “La vittoria in Emilia-Romagna è stato uno straordinario messaggio di riscossa, ma guai a dormire sugli allori. Dobbiamo cambiare passo, le cose da fare sono tante e molto impegnative. Ne cito alcune, che riguardano più direttamente la politica economica e sociale: la riforma dell’Irpef e quella del sistema pensionistico, l’attuazione del grande programma di investimenti pubblici previsto dalla legge di bilancio, l’assegno universale per le famiglie. Con la legge di bilancio abbiamo scommesso su una prospettiva di sviluppo sostenibile, ora dobbiamo accelerare”. Per quanto riguarda invece il partito, nelle scorse settimane il segretario Nicola Zingaretti aveva ... lanotiziagiornale

Zingaretti - via libera a De Luca : “ Allargare il campo” : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Via libera di Nicola Zingaretti alla ricandidatura di Vincenzo De Luca alla presidenza della Regione Campania. Nel corso di un colloquio avvenuta questa mattina a Contigliano, a margine del conclave del Pd, Zingaretti ha garantito a De Luca il pieno sostengo dei Dem, e lo ha invitato ad allargare il più possibile il campo della coalizione. L'articolo Zingaretti , via libera a De Luca : “Allargare il campo” ...

Più Europa : assemblea approva mozione - Allargare campo europeista : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Avviare un percorso di iniziativa comune per allargare il campo europeista, liberaldemocratico e riformatore, a partire dalle forze che si pongono all’opposizione di questo governo, e in primo luogo da ‘Siamo Europei’, con l’obiettivo di costruire un’offerta politica-elettorale comune in vista delle prossime tornate elettorali: in primo luogo le prossime elezioni regionali e ...

vinesp57 : RT @nzingaretti: Regione per regione dobbiamo costruire progetti unitari di buon governo per il territorio. Basta chiacchiere, dobbiamo pro… - pdnetwork : RT @nzingaretti: Regione per regione dobbiamo costruire progetti unitari di buon governo per il territorio. Basta chiacchiere, dobbiamo pro… - nzingaretti : Regione per regione dobbiamo costruire progetti unitari di buon governo per il territorio. Basta chiacchiere, dobbi… -