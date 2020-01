Alketa Vejsiu, a Sanremo 2020 anche la regina della tv dell'Albania (Di giovedì 30 gennaio 2020) Quando Amadeus ha annunciato le ospiti femminili che lo affiancheranno durante Sanremo 2020, ha presentato Alketa Vejsiu come una conduttrice alla guida dei programmi di maggiore successo in Albania e, anche se al momento il pubblico italiano ha dovuto credere sulla fiducia, basta guardare il curriculum della Vejsiu per capire che è vero. Classe 1984, Alketa Vejsu ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo da giovanissima, prima in radio, poi in televisione, debuttando come conduttrice dello show 12 Dreams of a Summer Night a soli 17 anni. L’innato talento e tanta determinazione hanno permesso alla Vejsu di costruirsi un percorso molto solido, che l’ha portata a condurre tanti programmi di successo, come le edizioni locali di C'è Posta per Te, Ballando con le stelle, X Factor, Chi ha incastrato Peter Pan? Tale e Quale Show, Canzonissima, che ... gqitalia

blogtivvu : Alketa Vejsiu a Sanremo 2020: star in Albania, il suo sogno - gianceleste : tra le conduttrici di @SanremoRai Amadeus ha chiamato Alketa Vejsiu, prima di accettare e andata in internet per v… - gossipblogit : Chi è Alketa Vejsiu? Dal marito ai due figli, tutte le curiosità sulla co-conduttrice di Sanremo 2020 -