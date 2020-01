Alitalia: altri 400 milioni del governo alla compagnia, via libera al Dl dal Senato (Di giovedì 30 gennaio 2020) Al commissario Giuseppe Leogrande è stata indicata la scadenza del 31 maggio per portare a compimento la sua strategia che dovrà sancire la fine dell’amministrazione straordinaria di Alitalia, attraverso la vendita o, come appare più probabile, la creazione di una Newco firenzepost

