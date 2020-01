Alice Sabatini, l’ex Miss Italia ha vinto la depressione: “Ero ingrassata 15 kg” (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’ex Miss Italia, Alice Sabatini racconta la sua lotta (vinta) contro la depressione e il coraggio di rialzarsi dopo un periodo difficile. Era il 2015 quando la modella e giocatrice di basket conquistò il titolo di più bella d’Italia, ma da quel momento per lei iniziarono una serie di problemi. “Un mese dopo la vittoria pesavo 15 kg in più – ha svelato al settimanale Diva e Donna -. Mangiavo schifezze a più non posso. Sono entrata in depressione di testa. Un periodo nero. Prima attaccata su tutti i fronti, poi questo sbalzo di peso”. Alice ha ricordato i momenti più difficili, segnati dal rifiuto di indossare la corona di Miss Italia e da un’immagine allo specchio che non riconosceva più. “Quindici chili in più, tutti sulla parte alta, il viso, il seno e la pancia – ha spiegato -. Dovevo portare in giro l’immagine della ragazza più bella d’Italia e mi ... dilei

LadyNews_ : Depressione, pasticche e ricovero per #AliceSabatini: il suo dramma - zazoomnews : Miss Italia Alice Sabatini: Dopo la vittoria sono caduta in depressione - - #Italia #Alice #Sabatini: #vittoria - zazoomnews : Alice Sabatini è uscita dalla depressione: “Ero ingrassata prendevo pasticche e sbagliavo la dieta” - #Alice… -