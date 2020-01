Alice Sabatini, la Miss Italia che voleva vivere durante la guerra: “Ho preso 15 kg, ero in depressione” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alice Sabatini, incoronata Miss Italia nel 2015, in questi anni non se l’è passata bene dato che poco dopo la vittoria è entrata in depressione ed è ingrassata 15 kg. La figuraccia sulla guerra Mondiale pronunciata durante il concorso di bellezza (“Avrei voluto vivere negli anni Quaranta tanto, come donna, non sarei andata in guerra”) e quella a Striscia la Notizia su Michael Jordan hanno contribuito a far entrare la Sabatini in una shitstorm di meme e parodie che l’hanno molto ferita, tanto da portarla ad ingrassare ben 15 kg in un solo mese. “Un mese dopo la vittoria pesavo 15 kg in più, un disastro: mangiavo schifezze a più non posso. Sono entrata in depressione di testa. Un periodo nero. Prima, attaccata su tutti i fronti, poi questo sbalzo di peso. 15 kg in più, tutti sulla parte alta, il viso, il seno e la pancia. Dovevo portare in giro l’immagine ... bitchyf

