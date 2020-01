Alessia: “Io, escort a 40 anni perché non trovo lavoro, ho pensato al suicidio assistito” (Di giovedì 30 gennaio 2020) La storia di Alessia, escort 40enne che vive di questo perché, seppur laureata in Scienze sociali, non riesce a trovare altri lavori: “Mi sono sentita dire durante un colloquio che sono diversamente donna. È come sei io da donna transgender, indossassi l’abito della prostituzione. Ho pensato al suicidio assistito per mettere fino a questo rogo”. “La scelta di essere una escort non l’ho fatta io, mi è stata proposta su un piatto d’argento dalla società, perché mi tiene fuori da qualsiasi opportunità lavorativa”. A parlare è Alessia, trangender di origine pugliese di 40 anni ed escort di professione. Ha raccontato la sua storia, tutt’altro che facile, fatta di dolore e discriminazione, anche e soprattutto nel trovare il lavoro giusto, nonostante una laurea in Scienze sociali. Il che l’ha spinta a pensare al suicidio assistito “per mettere fino a ... limemagazine.eu

