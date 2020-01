Alessandro Cattelan a Sanremo, la FOTO del conduttore accende il mistero (Di giovedì 30 gennaio 2020) In molti ricorderanno come, prima dell’ufficialità di Amadeus, era per lungo tempo Alessandro Cattelan la prima scelta di Rai Uno per il ruolo di presentatore del Festival di Sanremo 2020. In seguito, si optò per la via “conservatrice”, affidando alla vecchia gloria della rete la conduzione e la direzione artistica della manifestazione. Il sogno del giovane volto Sky sembrava dunque destinato a rimanere tale, almeno fino all’immagine pubblicata sui propri social nella mattina del 30 gennaio. Con questa, a meno di una settimana dall’avvio del Festival, Alessandro Cattelan sembra voler rimettere tutto in ballo. Il posto pubblicato da Cattelan ha immortalato il presentatore di fronte all’ingresso del Teatro Ariston, dove si svolgerà come ogni anno la manifestazione di febbraio. “Le cose belle capitano a chi sa aspettare“, il suo commento in ... velvetgossip

