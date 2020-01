Alessandra Amoroso e Stefano Settepani: é finita. Lei si sfoga su Instagram (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati. La voce circolava già da un po’ di giorni: i due non apparivano più insieme sui social e nelle foto. I fan, insospettiti, continuavano a chiedere rassicurazioni da parte delle cantante che, invece, dopo un lungo silenzio, non solo ha confermato la crisi ma ammette anche la rottura. Alessandra Amoroso e Stefano Settepani sembravano più uniti che mai. Fino a qualche giorno prima che iniziassero a circolare voci di una crisi, i due, nonostante la loro grande riservatezza, apparivano felici e sereni nei post dei loro profili social. Così innamorati che qualcuno aveva iniziato a ipotizzare le nozze. Al contrario, invece, la cantante salentina ha annunciato la fine della relazione. Lo ha fatto tramite il suo profilo Instagram, con parole amareggiate: Io e Stefano non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo ... dilei

gossipblogit : Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati - _elisabennet : RT @stesimonc: Comunque andare di Alessandra Amoroso - amorosoal : RT @stesimonc: Comunque andare di Alessandra Amoroso -