Alessandra Amoroso | è finita la relazione con Stefano Settepani | ecco le parole della

Alessandra Amoroso ha appena dichiarato sui social la fine della sua relazione con Stefano Settepani. Le voci su una loro possibile crisi circolavano già da qualche giorno, e c'è chi attribuiva il tutto alla voglia di maternità di lei e al troppo lavoro di lui. Questi gossip hanno iniziato ad insospettire e preoccupare i moltissimi fan della cantante salentina, che ha voluto tranquillizzare tutti. Poco fa sul profilo social della Amoroso, è comparsa una storia che con poche parole ha chiarito quale fosse la situazione, mettendo a tacere i pettegolezzi: Io e Stefano non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo…

