Alena Seredova incinta: chi è Alessandro Nasi, il compagno e futuro papà (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alena Seredova aspetta il terzo figlio. Dopo Thomas Louis, 12 anni, e David Lee,10, avuti dall’ex marito Gianluigi Buffon, la modella e showgirl è incinta di Alessandro Masi, l’uomo con cui ha ritrovato il sorriso e l’amore. La notizia della gravidanza è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Alena è riuscita a tenere il segreto finora lasciando i paparazzi a bocca asciutta e tutti spiazzati. Ha dato l’annuncio su Instagram, dove ha postato uno scatto del pancino. “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, ha scritto a corredo della foto che ha subito fatto incetta di like e commenti, tra i quali quelli di personaggi famosi come Laura Torrisi, Federica Fontana, Justine Mattera, Giovanni Ciacci, Natasha Stefanenko e tanti altri. In un secondo post ha scritto in lingua ceca che il bebè nascerà a giugno: “Non vediamo l’ora”. (Continua dopo la foto) Alena Seredova, d’altronde, ... caffeinamagazine

