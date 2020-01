Alba Parietti shock: “La popolazione senza istruzione non può votare”, social in rivolta (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nella puntata di Stasera Italia andata in onda, esclusivamente in diretta, nella serata di ieri un’infuocata Alba Parietti ha sollevato un polverone. Se, in Italia, si è dovuto attendere il 1945 per ottenere il suffragio universale, secondo la Parietti chi non è istruito non dovrebbe votare. Questo il concetto che ha scatenato un polverone sui social dove gli attacchi verso la donna non si sono fatti attendere. Alba Parietti e il rapporto con la politica di oggi Una discussione politica a tutti gli effetti quella in cui si è lanciata la Parietti insieme ad alcuni giornalisti tra cui, oltre la conduttrice Barbara Palombelli, il noto Alessandro Sallusti. Argomento che si cercava di sviluppare era quello inerente il ruolo della politica ai giorni nostri. Facile immaginare, dal momento che la stessa showgirl ho ha ammesso più volte, come la sua appartenenza alla sinistra l’abbia ... kontrokultura

HuffPostItalia : Alba Parietti: 'Chi non ha adeguata istruzione non può votare in modo legittimo'. È polemica - giornalettismo : Alba #Parietti a #StaseraItalia, parlando di politica e populismo, ha detto: 'Finché una popolazione non ha adeguat… - Bobbio65M : RT @_GrayDorian: Qualcuno spieghi ad Alba #Parietti che la relazione con un filosofo non le ha automaticamente trasmesso una laurea in filo… -