Al momento della promessa lui sconvolge tutti e dice di amare un’altra (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un matrimonio bellissimo si stava celebrando in chiesa e tutto stava andando per il verso giusto. Gli sposi Jefferson e Jessica erano emozionati e felici e gli invitati si stavano godendo tutto di quella cerimonia. Al momento dello scambio delle promesse è, però, accaduto qualcosa che ha lasciato tutti, per un attimo, senza parole. Lo sposo ha detto di amare un’altra e a quel punto si è inginocchiato verso la ragazzina, figlia della sua futura moglie che aveva avuto da una relazione precedente e le ha detto così: “Se potessi chiedere a Dio una figlia, gli chiederei una figlia come te e sarei il padre più fiero del mondo ad avere una figlia così bella, intelligente e colta”. Se sulle prime tutti sono rimasti sbalorditi e si aspettavano il peggio, dopo c’è stata un’ondata di emozione e sono sgorgate lacrime a fiumi. Il video è stato postato in rete e ha ricevuto milioni di ... baritalianews

RobertoBurioni : @GiulianoHughes io in questo momento li vorrei vedere gli antivaccinisti cinesi a Wuhan se sono in giro a prendere… - Raiofficialnews : “Da questo momento le strade di Lila ed Elena si dividono in modo definitivo” #LAmicaGeniale -… - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… -