A che ora le materie per la seconda prova della maturità 2020 oggi 30 gennaio? Ministra Azzolina conferma (Di giovedì 30 gennaio 2020) Manca davvero pochissimo, l'appuntamento è fissato per oggi 30 gennaio ma a che ora le materie per la seconda prova della maturità 2020 saranno rese note? La Ministra Azzolina, in un video pubblicato ieri sul suo canale Instagram, ha fornito conferma assoluta della rivelazione odierna e in seconda battuta, ha fugato pure ogni dubbio sul momento esatto della giornata in cui il mistero sarà svelato per tantissimi studenti italiani. La comunicazione di quali saranno le materie per la seconda prova della maturità 2020, come ogni anno, è molto attesa.L'informazione è cruciale e diversificata per ogni tipologia di istituto superiore. Sulla base delle preferenze dei singoli studenti, c'è chi (per esempio) al Liceo classico può preferire il latino al greco, al Liceo linguistico una lingua piuttosto che un'altra e ancora al Liceo scientifico non proprio la matematica. Insomma, c'è chi in ... optimaitalia

