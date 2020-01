A Capo Palinuro le fototrappole per le coppiette che sporcano, ma c’è l’incognita della privacy (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Comune di Centola (Salerno) ha annunciato che verranno installate delle fotocamere nascoste per sorprendere chi butta spazzatura su Capo Palinuro. Saranno molto piccole e mascherate da sassi, in modo da mimetizzarsi tra la vegetazione. Resta però l'incognita sul funzionamento e su quali accorgimenti intende usare il Comune per non violare la privacy. fanpage

