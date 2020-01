75 Anni Fa Le Donne Conquistavano il Suffragio Universale, Era il 30 Gennaio del 1945 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una data importante quella del 30 Gennaio del 1945 in cui cominciarono a diffondersi i primi ideali liberali dopo Anni bui. In questa data importante si ricorda il Suffragio Universale femminile avvenuto, dunque, circa 75 Anni fa con il Decreto legislativo luogotenenziale n.23 del 1 febbraio dello stesso anno. Tutte le Donne potevano partecipare al voto tranne le minori sotto i 21 Anni e le prostitute. L’Italia era in una condizione politica precaria, era appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, ma non poteva in nessun modo sottrarsi da questa nuova ondata di modernità. Il Suffragio Universale fu fortemente voluto dal partito comunista di Togliatti e del democristiano De Gasperi meglio conosciuto come il decreto bonomi. Le Donne non potevano solo eleggere, ma potevano addirittura essere elette. Anni dopo cominciarono a crearsi a Milano Gruppi di Difesa della Donna e ... youreduaction

valeriafedeli : Le donne votarono in Italia per la prima volta nel ‘46. Ma fu il #30gennaio di 75 anni fa che il Cdm riconobbe un d… - LiaCapizzi : Kobe e i meriti della sua Gigi Allo sport femminile mancherà soprattutto la voce di Kobe: negli ultimi 2 anni ness… - valigiablu : Messico: uccisa Isabel Cabanillas, l’attivista che lottava per i diritti delle donne. Aveva solo 26 anni… -