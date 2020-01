Xylella, Coldiretti: “Piano da 300 milioni per la ripresa del Salento” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Approvato in conferenza Stato-Regione il piano post Xylella, per la rigenerazione del Salento. Lo comunica la Coldiretti Puglia che “ringrazia” il ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, per aver “scongiurato ulteriori ritardi ingiustificati e pretestuosi ed aver consentito l’approvazione del Piano di riparto da 300 mln di euro, dopo un’attenta condivisione utile alla rigenerazione dell’area”. “Ora – aggiunge l’organizzazione degli agricoltori – tocca alla Regione Puglia fare la propria parte, recuperando tutti i ritardi accumulati in 6 anni. Sia sulla pratiche per la calamita’ naturale che per la 5.2 del Psr ci vorra’ la massima semplificazione e una macchina burocratica regionale snella e veloce che consenta agli agricoltori di ricostruire il proprio futuro imprenditoriale. Per il ... meteoweb.eu

MicheleRessa77 : RT @ColdirettiP: #clima @coldiretti da invasione alieni agricoltura in puglia sotto attacco #Xylella #cimiceasiatica #punteruolorosso #dros… - coldiretti : RT @ColdirettiP: #clima @coldiretti da invasione alieni agricoltura in puglia sotto attacco #Xylella #cimiceasiatica #punteruolorosso #dros… - naturaeambiente : Agricoltura: Coldiretti, 1 mld danni nei campi da insetti 'killer' -