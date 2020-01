XV rapporto Federculture, Campania prima regione italiana per investimenti in cultura (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiLa Campania è la regione italiana a statuto ordinario che investe di più nella tutela e nella valorizzazione di beni ed attività culturali, e che registra il più alto incremento di visitatori nei musei statali. E’ quanto emerge dal XV rapporto annuale “Impresa cultura” di Federculture, presentato oggi al Real Sito di Carditello. Un momento di confronto sull’impresa culturale in Italia, con un interessante focus sulla Campania e sulla strategia turistica dei siti casertani: Reggia di Caserta, Museo archeologico dell’Antica Capua, Museo campano di Capua e Real Sito di Carditello. Per analizzare il fenomeno, basta vedere i numeri (vedi sintesi allegata): con una spesa annuale per attività culturali pari a 177 milioni di euro nel 2018, la Campania è prima tra le Regioni a statuto ordinario; con un aumento ... anteprima24

