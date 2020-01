Wilma De Angelis esclusa dal galà di Sanremo, Mara Venier la invita a Domenica In. Lei: "Adesso svengo" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Wilma De Angelis non parteciperà al galà sui 70 anni del Festival di Sanremo, in programma nella cittadina ligure il 3 febbraio (ma non trasmesso su Rai1, contrariamente a quanto emergo sugli organi di stampa nei giorni scorsi). Inizialmente invitata, gli autori hanno poi fatto un passo indietro e Wilma non è più prevista. Lei ci è rimasta male. "Mi avevano invitata a Sanremo per partecipare al galà sui 70 anni della manifestazione. Mi ero comprata anche un bel vestito, ma ieri mi hanno detto che la mia presenza è stata cancellata. Che peccato. Non è una mancanza di rispetto annullare una presenza a una settimana dall’evento? Uno ci rimane un po’ male, ma non ne faccio una malattia e non voglio neppure far polemiche. Non so chi altro ci sarà, anche perché i cantanti che hanno partecipato ai vecchi Festival purtroppo sono quasi tutti al Famedio, il cimitero di Milano", ha dichiarato ... blogo

