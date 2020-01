Whirlpool Napoli, oggi incontro a Roma: trecento operai presidiano il Ministero (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sono in viaggio da Napoli verso Roma circa 300 lavoratori Whirlpool che, in occasione del tavolo oggi pomeriggio al Ministero dello Sviluppo economico, continuano a chiedere rassicurazioni “per le loro certezze, il loro lavoro, il loro futuro”. Si descrivono come “quei soldati nelle Termopili” che “fianco a fianco difendono quel piccolo passaggio stretto, mettendo in gioco tutto se stessi. Perdere la difesa di questo passaggio – sostengono – per noi vuol dire far affermare la volonta’ di una multinazionale che, passata su di noi, raziera’ la nostra terra impoverira’ il nostro Paese. Sono otto mesi che resistiamo fianco a fianco e continueremo a farlo, per noi, per i nostri cari, per tutti, aspettiamo i rinforzi e resistiamo perche’ – concludono – difendere e’ un dovere ma lavorare e’ un diritto. ... ildenaro

