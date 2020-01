Whirlpool conferma l’addio a Napoli. Patuanelli attacca: “Situazione inaccettabile” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Whirlpool conferma la chiusura del sito di Napoli dal prossimo 31 marzo. Il ministro Patuanelli duro: “E’ inaccettabile”. ROMA – Whirlpool conferma la chiusura del sito di Napoli. Il sito fermerà la produzione il prossimo 31 marzo. La comunicazione dell’azienda è arrivata al termine del tavolo convocato dal ministro Patuanelli per trovare una soluzione. Non è stato un incontro ‘pacifico’ con il titolare del Mise che ha espresso alla multinazionale tutta la sua contrarietà a questa decisione. Ma il Governo non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparato e per questo ha incaricato Invitalia a trovare un nuovo soggetto che subentri all’azienda americana. La deadline è stata fissata a luglio 2020 quando dovrebbe avvenire la decisione definitiva. Whirlpool lascia Napoli Nessun passo indietro da parte di Whirlpool sul sito ... newsmondo

