Vuoi lavorare come traduttore? Il periodo di prova è di due mesi. E il pagamento non è garantito (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I laureandi in Lettere come in Lingue straniere conoscono bene quali siano le prospettive di lavoro in Italia per loro: non buone. Rientrano infatti tra gli studenti in materie umanistiche che generalmente tendono a trovare lavoro meno facilmente e con salari mediamente più bassi rispetto ai loro coetanei. Una difficoltà che li rende ancora più vulnerabili rispetto ad annunci di lavoro farlocchi o che propongono condizioni di lavoro inaccettabili, ai limiti della legalità. Più bassa è l’offerta di lavoro, più forte è la competizione e maggiori i casi di sfruttamento. L’annuncio: cercasi traduttore È il caso di alcuni annunci pubblicati online da una nuova casa editrice – La Vintage Editore – alla ricerca di «traduttori esordienti senza esperienza di pubblicazione» per una posizione non meglio specificata (come dipendente salariato? A tempo pieno? ... open.online

