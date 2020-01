Volley, Perugia surclassa il Tours in Champions League e ipoteca la qualificazione ai quarti di finale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Perugia ha sconfitto il Tours per 3-0 (25-21; 25-15; 25-21) nella Champions League 2020 di Volley maschile e ha ipotecato la qualificazione ai quarti di finale: i Block Devils hanno infatti infilato la quarta vittoria consecutiva nella fase a gironi della massima competizione continentale e si sono confermati saldamente al primo posto nella Pool D e hanno messo una seria ipoteca sul passaggio del turno riservato ai vincitori dei cinque gironi e alle tre migliori seconde classificate. I ragazzi di coach Vital Heynen hanno 2 vittorie e sei punti di margine sul Verva Varsavia quando mancano due giornate al termine della fase preliminare. La seconda forza della nostra SuperLega ha dominato la partita senza particolari problemi, liquidando la compagine francese in appena 75 minuti di gioco e infilando la sedicesima vittoria consecutiva in stagione. A fare la differenza sono stati muro (8) e ... oasport

