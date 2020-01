Volley femminile, Coppa Italia 2020: Conegliano, Busto, Scandicci e Monza volano alla Final Four. Novara eliminata (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Questa sera si sono disputati i quarti di finale della Coppa Italia 2020 di Volley femminile, si sono così definiti gli accoppiamenti per la Final Four che andrà in scena al PalaYamamay di Busto Arsizio nel weekend del 1-2 febbraio: Conegliano-Scandicci e Busto Arsizio-Monza. Conegliano ha surclassato Chieri con un rapidissimo 3-0, le Campionesse d’Italia non hanno avuto alcun problema contro le piemontesi grazie soprattutto alle prestazioni straripanti dell’opposto Paola Egonu (16 punti) e della centrale Robin De Kruijf (12, 6 muri). Busto Arsizio potrà giocare gli atti conclusivi di fronte al proprio pubblico, le Farfalle si sono sbarazzate di Firenze con un perentorio 3-0, propiziato dall’opposto Karsta Lowe (17 punti) e dalla regia di Alessia Orro che ha mandato in doppia cifra anche Haleigh Washington (12, 4 muri) mentre non c’è stato l’atteso debutto ... oasport

