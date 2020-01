Virus cinese, Ministro Speranza: “E’ il periodo dell’influenza, attenzione a non scambiare i sintomi” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Vorrei ricordare che siamo nel pieno della stagione influenzale e molte persone in Italia l’hanno già presa. E’ chiaro che non bisogna scambiare sintomi naturali con una patologia specifica di cui, lo ribadisco, sono stati certificati solo 8 casi in tutta l’Unione Europea“: lo ha ricordato il Ministro Roberto Speranza, ospite di “Adnkronos Live”. “Chiamare il 1500 non costa nulla ed è comunque sempre utile per avere a chiarimenti“. Il numero verde 1500 è attivo 24 ore su 24 per rispondere ai dubbi degli italiani sul coronaVirus. CoronaVirus: i sintomi più comuni, come si trasmette e come ridurre al minimo il rischio di contagioL'articolo Virus cinese, Ministro Speranza: “E’ il periodo dell’influenza, attenzione a non scambiare i sintomi” Meteo Web. meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - Agenzia_Ansa : Virus cinese, c'è un primo caso confermato in Germania - Agenzia_Ansa : Virus cinese: 132 morti, i contagi sembrano rallentare. Toyota sospende la produzione in Cina #coronavirus #ANSA -