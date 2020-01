Virus cinese: in Italia “non c’è alcuna emergenza e non c’è necessità” di procurarsi mascherine (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “C’è un bombardamento mediatico tale che le persone reagiscono, ma in questo momento nel nostro Paese non c’è alcuna emergenza e non c’è una necessità” di procurarsi mascherine protettive: lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ad “Adnkronos Live“. “Quello che dobbiamo fare è provare a costruire le condizioni per cui il Paese fa tutto quello che è possibile per alzare il livello di attenzione, ma al tempo stesso bisogna evitare allarmismo“.L'articolo Virus cinese: in Italia “non c’è alcuna emergenza e non c’è necessità” di procurarsi mascherine Meteo Web. meteoweb.eu

