Virus Cina, Speranza: “Stiamo agendo come fosse già emergenza” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) – “Sul piano italiano ci siamo comportati come se fosse già stata dichiarata l’emergenza, alzando l’asticella il più possibile”. Lo ha assicurato il ministro della Salute, Roberto Speranza, , parlando dell’. “Ma dobbiamo coordinarci a livello internazionale, credo che la Cina stia facendo tutto il possibile con risultati significativi”, ha sottolineato. “Noi abbiamo fatto una scelta – ha ribadito il ministro – fin dalle prime indicazioni Oms, che aveva deciso di non alzare il livello di guardia. Siamo quelli che hanno tenuto il livello più alto possibile di allerta e proveremo a mantenere questo approccio di rigore e serietà, evitando però allarmismo”. “Abbiamo già una task force riunita h 24 – ha ricordato Speranza – con tutti i soggetti che possono lavorare ... calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - repubblica : Virus, in Cina 132 morti. e 6mila contagi. British Airways sospende voli, anche Trump valuta lo stop [aggiornamento… - Agenzia_Ansa : Virus cinese: 132 morti, i contagi sembrano rallentare. Toyota sospende la produzione in Cina #coronavirus #ANSA -