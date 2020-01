Virus Cina, Lufthansa cancella voli da e per la Cina: domani nuova riunione d’emergenza dell’Oms (Di giovedì 30 gennaio 2020) Lufthansa cancella i voli da e per la Cina. Lo ha confermato la compagnia aerea tedesca, dopo una prima indiscrezione pubblicata dalla Bild. Intanto continua l’allerta. L’Organizzazione mondiale della Sanita’ domani terra’ una nuova riunione d’emergenza di esperti per stabilire se l’epidemia di coronaVirus iniziata in Cina costituisca un’emergenza sanitaria internazionale. Il meeting e’ stato convocato dal direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus dell’organismo Onu basato a Ginevra “Fuori dalla Cina abbiamo avuto finora solo 68 casi” di coronaVirus, “pari all’1% del totale, e nessuno morto“. Questo “e’ merito degli sforzi straordinari fatti dal governo cinese per fermare la diffusione del Virus”. Cosi’, in conferenza stampa a Ginevra, il direttore generale dell’Oms, ... meteoweb.eu

