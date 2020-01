**Virus Cina: Georgieva (Fmi), ‘impatto negativo su pil cinese già nel breve termine’** (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Parigi, 29 gen. (Adnkronos) – “Seguiamo da vicino gli sviluppi in Cina ma è ancora troppo presto per quantificare l’eventuale impatto dell’epidemia sul pil cinese”. Tuttavia “anche se l’epidemia si dovesse fermare domani ci sarebbe comunque un impatto negativo nel breve termine” legato soprattutto alle ripercussioni sul turismo e sul settore manifatturiero. Ad affermarlo è il direttore generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva alla tv all news francese ‘France 24’. “Sappiamo, dai casi precedenti e in particolare della Sars, che ci potrebbero essere degli impatti negativi sulla crescita economica nel breve termine che poi vengono seguiti da una ripresa. Per sapere che cosa succederà questa volta bisognerà seguire da vicino la situazione”, spiega ancora Georgieva. L'articolo **Virus ... calcioweb.eu

