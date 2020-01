Virus Cina: British sospende i voli, Toyota e Starbucks chiudono (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Virus Cina: British sospende i voli, Toyota e Starbucks chiudono La Cina è in ginocchio a causa del misterioso Virus che si è diffuso nel Paese agli inizi di dicembre: la British Airways, infatti, ha deciso di sospendere i voli in entrata e in uscita dalla Cina, mentre Toyota e Starbucks hanno deciso di chiudere rispettivamente i loro stabilimenti e negozi. Mentre il bilancio dei morti a causa del nuovo coronaVirus è salito a 132, mentre i contagiati sono circa 6mila, numero superiore agli infetti provocati dalla Sars, la Cina rischia di restare sempre più isolata dal resto del mondo. Virus Cina: i morti salgono a 132, mentre i contagi hanno superato quelli della Sars, arrivando a quasi 6mila persone infette Nella giornata di mercoledì 29 gennaio, infatti, la British Airways ha deciso di sospendere tutti i voli da e per la Cina con effetto immediato. “In seguito alle ... tpi

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - repubblica : Virus, in Cina 132 morti. e 6mila contagi. British Airways sospende voli, anche Trump valuta lo stop [aggiornamento… - Agenzia_Ansa : Virus cinese: 132 morti, i contagi sembrano rallentare. Toyota sospende la produzione in Cina #coronavirus #ANSA -