Virtus Bologna-Trento oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming EuroCup basket 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Quarta giornata delle Top 16 di EuroCup 2020 e derby italiano nel gruppo E. Si affrontano Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento, una settimana dopo la vittoria della squadra di Djordjevic. A Trento era stato decisivo Milos Teodosic con 23 punti, con il serbo scatenato nel finale. Alla Dolomiti non bastarono, invece, i 24 punti di Toto Forray. Con una vittoria la Virtus avvicinerebbe quasi matematicamente la qualificazione alla fase successiva, mentre Trento vedrebbe l’eliminazione sempre più vicina. Segafredo Virtus Bologna-Dolomiti Energia Trento, sfida valevole per la quarta giornata delle Top 16 di EuroCup, si giocherà mercoledì 29 Gennaio alle ore 21.00. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Eurosport 2, in streaming su Eurosport Player e DAZN. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport programma ORARI TV Bologna-Trento MERCOLEDI’ 29 ... oasport

