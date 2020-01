Virtus Bologna-Trento oggi in tv : orario d’inizio - programma - streaming EuroCup basket 2020 : Quarta giornata delle Top 16 di EuroCup 2020 e derby italiano nel gruppo E. Si affrontano Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento, una settimana dopo la vittoria della squadra di Djordjevic. A Trento era stato decisivo Milos Teodosic con 23 punti, con il serbo scatenato nel finale. Alla Dolomiti non bastarono, invece, i 24 punti di Toto Forray. Con una vittoria la Virtus avvicinerebbe quasi matematicamente la qualificazione alla fase ...

Basket - Trento cerca l’impresa sul campo della Virtus Bologna nel derby delle top-16 di Eurocup 2020 : Dopo la sorprendente vittoria allo scadere, targata Alessandro Gentile, sul difficilissimo campo della Dinamo Sassari, la Dolomiti Energia Trentino va a caccia di un’altra impresa, questa volta in Eurocup, nel derby italiano delle top-16 che la vedrà impegnata contro la Virtus Bologna. Il match che attende domani i due sodalizi del Bel Paese è un’ultima spiaggia per i dolomitici, che hanno perso i primi tre match delle top-16 della ...

Kobe Bryant - il ricordo di Claudio Sabatini a Libero : "Era tutto fatto per portarlo alla Virtus Bologna" : È proprio vero, i sogni svaniscono all'alba. Soprattutto se quei sogni sono iniziati in una notte di fine estate e, di mezzo, non c'è una stella cadente ma una grande star del basket Nba. Una stella che, nella storia che andiamo a raccontare, è un faraone assoluto del suo sport: Kobe Bryant, il Blac

Diretta/ Venezia Virtus Bologna - risultato finale 71-83 - : Ennesimo successo emiliano! : Diretta Venezia Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita di basket valida per la 20giornata di Serie A, 25 gennaio,.

Virtus Bologna-Trento in tv - EuroCup basket 2020 : orario - programma e streaming : Si entra in un’altra settimana di basket, forse la più difficile per l’intero mondo della palla a spicchi da tante decine di anni a questa parte. Il rumore delle scarpe sul campo, però, continua e mercoledì sera mette in scena il match Virtus Bologna-Trento di EuroCup 2019-2020. All’andata il match si è concluso con la vittoria delle V nere per 67-73 dopo aver subito allungato all’inizio e poi subito la rimonta ...

Video/ Venezia Virtus Bologna - 71-83 - : highlights - altro successo per Djordjevic! : Video Venezia Virtus Bologna, risultato finale 71-83,: gli highlights della partita di basket, valida per la 20giornata della Serie A1.

LIVE Venezia-Virtus Bologna 71-83 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : con un gran secondo tempo la Segafredo espugna il Taliercio e allunga su Sassari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per aver seguito Venezia-Virtus Bologna su questa pagina, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22.27 I numeri finali, Venezia: 8/12 in lunetta, 15/28 da 2 e 11/34 da 3. Bologna: 15/26 i liberi, 25/41 da 2 e 6/21 dall’arco. Top scorer, REYER: Bramos 21 punti. VIRTUS: Hunter 17 punti (in soli sedici minuti) e 16 per Milos ...

LIVE Venezia-Virtus Bologna 63-69 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : +6 V Nere quando mancano 5 minuti alla sirena definitiva : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0/2 Watt, il giocatore dell’Arizona sbagli entrambi i tiri dalla lunetta e ora la Virtus ha la palla del vantaggio in doppia cifra. La Segafredo esaurisce il bonus, liberi per Watt. 64-72 Dentro il libero supplementare. 64-71 WEEMS IN ACROBAZIA, dalla linea di fondo il francese trova un potenziale gioco da 3 punti! 64-69 Daye realizza un libero dopo un fallo tecnico fischiato alla panchina ...

LIVE Venezia-Virtus Bologna 55-63 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : +8 V Nere prima degli ultimi 10 minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-67 TRIPLA DI DAYE, parziale di 6-0 in favore della Reyer che porta Sasha Djordjevic a chiamare time-out. STOPPATA DI WATT su Markovic in entrata, possesso Venezia. 60-67 BRAMOS!!! Non si arrende Venezia, trascinata dal suo capitano, tripla centrale dell’ex Panathinaikos. Per il greco 21 punti fino a qui (5/6 da due e 3/5 da tre). 57-67 2/2 Teodosic. Quarto fallo personale di Stone che in ...

DIRETTA/ Venezia Virtus Bologna - 21-21 - streaming video tv : Primo quarto di gioco : DIRETTA Venezia Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita di basket valida per la 20giornata di Serie A, 25 gennaio,.

LIVE Venezia-Virtus Bologna 39-44 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : il primo tempo si chiude con una tripla di Markovic sulla sirena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.27 Questo il buzzer beater di Stefan Markovic in chiusura del secondo quarto Markovic sceglie un bel momento per segnare il suo primo canestro… LIVE Venezia-Virtus Bologna 29-32 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : le V Nere vanno avanti ma la Reyer è sempre a contatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Due azioni per parte senza punti messi a referto, 3′ minuti alla seconda sirena del match. Gamble sbaglia entrambi i tiri dalla lunetta, ora palla in mano all’Umana Venezia. Reyer in bonus, liberi per Gamble. Terzo fallo personale per Vidmar e quarto di squadra per Venezia. Fino a qui Michael Bramos è il miglior marcatore di serata con 11 punti. 31-34 Taglio vincente di Bramos che ...